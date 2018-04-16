Мастерские авторской керамики приготовили подарок для псковских хозяек

12:16, 16 апреля 2018, ПАИ

Мастерские авторской керамики приготовили подарок участникам Праздника псковского пирога, который состоится 21 апреля на Золотой набережной в Пскове.

Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия, подарок в виде большого керамического блюда придётся по вкусу любителям печь и есть пироги. Розыгрыш презента состоится на набережной в 13:00. Участвовать могут все те, кто принесет на праздник свой псковский пирог или пирожки.

Отметим, что Мастерские авторской керамики занимаются фаянсом и гончарной керамикой в технике «обварка молоком» и являются настоящим брендом Пскова.

Напомним, что 21 апреля на Золотой набережной в Пскове состоится Праздник псковского пирога. Он проводится при поддержке Псковского агентства информации и Псковского областного союза туриндустрии.

Цель праздника - показать привлекательность псковской кухни, гостеприимство и широту души псковичей, любовь к своему городу и своей культуре. «Мы хотим, чтобы Праздник псковского пирога стал доброй ежегодной городской традицией, чтобы в нём принимали участие предприятия туриндустрии региона и горожане. Чтобы вся страна, весь мир знал, что каждый год в Пскове в середине апреля пекут самые вкусные и самые добрые пироги на свете», - отметили организаторы.

Существует историческая подоплека выбора атрибута праздника: Псков издавна славился своими пирогами – накрепком, губником, борканником, изборским картофельным пирожком. Однако «исторические» ограничения на виды пирогов и пирожков, участвующих в празднике, не накладываются, приветствуются любые: жареные, печеные, большие, маленькие, с любыми начинками.

Кроме того, с 13:00 до 16:00 в кафе, ресторанах и гостиницах города и области пройдет акция «Псковский пирог». Каждый посетитель бонусом к любому своему заказу получит пирожок (кусок пирога). О том, что заведение поддерживает акцию, посетители смогут узнать по афише с символикой праздника у него на двери.

В течение всего дня псковичи смогут участвовать в интернет-акции «Я пеку псковский пирог». Желающие присоединиться к празднику могут испечь пироги или пирожки, угостить свою семью, друзей, соседей, сфотографироваться с пирогами и выложить в соцсети с хэштегом #псковскийпирог. Авторы трёх фото, набравших наибольшее количество лайков, получат призы от организаторов.

Также на Золотой набережной будет работать площадка «Псковский пирог на завтрак», куда с 10:00 до 13:00 все желающие могут принести свои пироги и пирожки, чтобы угостить ими пришедших на праздник. Все кулинары примут участие в розыгрыше приза от группы компаний «Ресторанный партнёр». Речь идёт об ужине на двоих в ресторане. Розыгрыш состоится на набережной в 13:00.