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Голосование за участниц конкурса «Мисс Супер-фитнес 2018» стартовало на сайте ПАИ

На сайте Псковского агентства информации стартовало голосование за участниц конкурса «Мисс Супер-фитнес 2018». Отдать свой голос можно здесь>>> 

Голосование продлится до 12:00 28 апреля. Победительница получит приз от организаторов конкурса.

Напомним, финал конкурса красоты «Мисс Супер-фитнес 2018» состоится 29 апреля в 18:00 в Пскове в клубе Nata Inn. 

Постановкой танца для участниц конкурса занимается студия танца Fit&Dance. Забронировать билеты и узнать подробную информацию можно по телефону 56-60-80.

Генеральные спонсоры мероприятия: служба доставки здорового питания Fito Eda, кафе «Окинава». Партнеры: «С-фитнес», Mirra, Королев Продакшн, студия танца Fit&Dance, модельное агентство «Сигма», фитнес тренер и массажист Сергей Куренков. Флористика мероприятия: студия цветов «Иль Пеликано». Информационные спонсоры: телеканал «Первый Псковский», радиостанции «7 Небо» и «Радио Дача, Псковское агентство информации, рекламно-производственная фирма «Продвижение».

Официальный фотограф: Татьяна Родина. Визажист и мастера по прическам: Марина Тращенкова, Юлия Зимняя, Лидия Девальд.

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