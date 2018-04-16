Голосование за участниц конкурса «Мисс Супер-фитнес 2018» стартовало на сайте ПАИ
На сайте Псковского агентства информации стартовало голосование за участниц конкурса «Мисс Супер-фитнес 2018». Отдать свой голос можно здесь>>>
Голосование продлится до 12:00 28 апреля. Победительница получит приз от организаторов конкурса.
Напомним, финал конкурса красоты «Мисс Супер-фитнес 2018» состоится 29 апреля в 18:00 в Пскове в клубе Nata Inn.
Постановкой танца для участниц конкурса занимается студия танца Fit&Dance. Забронировать билеты и узнать подробную информацию можно по телефону 56-60-80.
Генеральные спонсоры мероприятия: служба доставки здорового питания Fito Eda, кафе «Окинава». Партнеры: «С-фитнес», Mirra, Королев Продакшн, студия танца Fit&Dance, модельное агентство «Сигма», фитнес тренер и массажист Сергей Куренков. Флористика мероприятия: студия цветов «Иль Пеликано». Информационные спонсоры: телеканал «Первый Псковский», радиостанции «7 Небо» и «Радио Дача, Псковское агентство информации, рекламно-производственная фирма «Продвижение».
Официальный фотограф: Татьяна Родина. Визажист и мастера по прическам: Марина Тращенкова, Юлия Зимняя, Лидия Девальд.