До 20 выросло число экипажей, подавших заявки на участие в ралли «Голубые озера-2018»

14:34, 16 апреля 2018, ПАИ

По данным на 16 апреля, 20 экипажей подали заявки на участие в 6-м этапе Кубка России по ралли «Голубые озера-2018». Как сообщили Псковскому агентству информации в Федерации автоспорта Псковской области, в списке значатся спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Кирова, Екатеринбурга и Минска.

Прием заявок завершится 20 апреля в 18:00. Списки заявленных экипажей со стартовыми номерами опубликуют на сайте областной Федерации автоспорта 23 апреля в 12:00.

Гонка пройдёт 28-30 апреля по трассам Великих Лук, Пустошкинского, Новосокольнического и Невельского районов. Она станет первой гравийной в Кубке и первым из трёх псковских этапов Кубка России. Соревнование также имеет статус первого этапа чемпионата Псковской области «Трофей Александра Невского» и 1-го этапа Кубка Псковской области по ралли.

28 апреля с 16:00 до 22:00 пройдет регистрация участников гонки и выдача дорожных документов в штабе ралли по адресу: Великие Луки, площадь Ленина, 3 (Детская музыкальная школа № 1 имени М. П. Мусоргского).

29 апреля с 8:00 до 9:30 продолжится регистрация и выдачи дорожных документов, с 10:00 до 14:00 пройдет ознакомление с трассой ралли в Пустошкинском районе. В тот же день с 11:00 до 17:00 запланирована техническая инспекция (по расписанию) в Великих Луках, а после нее, с 18:00 до 21:00, состоится церемония открытия ралли и возложение цветов у стелы «Город воинской славы» на площади Ленина в Великих Луках.

30 апреля на 9:00 назначен старт ралли в деревне Рокачино Пустошкинского района на стоянке кафе «У Петровича», а в 21:00 пройдет награждение победителей гонки в Великих Луках в Детской музыкальной школе № 3.

Общая протяженность трассы составит 275-м километров, из которых порядка 83 километров приходится на скоростные участки, дорожное покрытие – грунт, гравий.