Художественная выставка десяти петербургских живописцев откроется в Пскове 17 апреля

14:51, 16 апреля 2018, ПАИ

17 апреля в 18:00 в Пскове в выставочном зале регионального отделения Союза художников (улица Ленина, 2) состоится открытие выставки «Свой путь».

Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы экспозиции, десять художников из Санкт-Петербурга представят вниманию псковичей более 60 произведений изобразительного искусства, отражающих творчество двух художественных школ: Петербургской государственной художественно-промышленной академии им. А. Л. Штиглица (ЛВХПА им. В. И. Мухиной) и академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина.

В пространстве зала будут представлены работы членов петербургского Союза художников Ю. Сухорукова, Д. Сухоруковой, В. Бушуева, Г. Бушуевой, П. Обуха, О. Панкратова, Б. Сергеева, И. Бурмистрова, М. Жуковаа, А. Гордина.

Выставка продлится до 20 мая. Вход свободный.