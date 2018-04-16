33 псковские семьи обратились за ежемесячными выплатами из средств маткапитала

11:37, 16 апреля 2018, ПАИ

С заявлениями на ежемесячную выплату из средств материнского капитала в клиентские службы Пенсионного фонда России (ПФР) и Многофункциональные центры области обратились 33 псковских семьи, в которых вторые дети появились в этом году. Большая часть заявлений поступила от жителей Псковского, Великолукского и Себежского районов. По 23 заявлениям уже начались выплаты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ПФР.

Напомним, что ежемесячная выплата полагается нуждающимся семьям, в которых второй ребенок родился или усыновлен после 1 января 2018 года.

Кроме того, право на ежемесячные выплаты из средств материнского капитала имеют семьи, с доходом в расчете на члена семьи ниже 17 тысяч 697 рублей. Это 1,5-кратный размер прожиточного минимума трудоспособного гражданина за II квартал 2017 года в Псковской области. Сумма ежемесячной выплаты для семей, проживающих в регионе, составляет 10 тысяч 652 рубля.

При подсчете общего дохода семьи учитываются зарплаты, премии, пенсии, социальные пособия, стипендии, различного рода компенсации, алименты и так далее. Все эти суммы должны быть подтверждены соответствующими документами, за исключением выплат, полученных от ПФР. При подсчете не учитываются суммы единовременной материальной помощи из федерального бюджета в связи чрезвычайными происшествиями, доходы от банковских депозитов и сдачи в аренду имущества.

Вместе с заявлением семья предоставляет только личные документы – справки с места работы, учебы детей, сведения из военкомата и так далее, а также согласие на обработку персональных данных. Все остальные сведения из органов соцзащиты, ФСС, ЦЗН Пенсионный фонд запрашивает самостоятельно.

Ежемесячная выплата не назначается, если ребенок, в связи с рождением которого возникло право на маткапитал, находится на полном государственном обеспечении, или если в отношении этого ребенка мама лишена родительских прав.

Подать заявление на установление ежемесячной выплаты можно в любое время в течение полутора лет со дня рождения второго ребенка. Если обратиться в первые 6 месяцев, выплата будет установлена с даты рождения ребенка, то есть будут выплачены средства, в том числе, и за месяцы до обращения. Если обратиться позднее 6 месяцев, выплата устанавливается со дня подачи заявления.

Ежемесячная выплата осуществляется до достижения ребенком полутора лет, однако первый выплатной период рассчитан на год. После этого нужно вновь подать заявление на ее назначение. Выплаты прекращаются, если материнский капитал использован полностью, семья меняет место жительства или ребенку исполнилось полтора года. Выплаты при необходимости можно приостановить.

Подать заявление можно в клиентских службах ПФР или Многофункциональных центрах. Причем специалисты ПФР примут сразу два заявления: на получение сертификата и саму выплату. Закон отводит Пенсионному фонду 1 месяц на рассмотрение заявления и выдачу сертификата. Средства будут перечислены не позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем приема заявления. Деньги будут перечисляться на счет гражданина в российской кредитной организации, а сумма капитала будет уменьшаться.

Получить дополнительные консультации по вопросам получения ежемесячной выплаты можно по телефону горячей линии отделения ПФР по Псковской области 8 (8112) 56-62-19.