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Дело по факту мошенничества на 6 миллионов возбуждено в Пскове

В Пскове возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного работниками кредитного потребительского кооператива. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области. 

Следственное управление городского УМВД установило, что в период с 2011 по 2017 годы работники одного из кредитных потребительских кооперативов на территории Пскова осуществляли деятельность по привлечению денежных средств граждан в виде паевых взносов под предлогом выплаты с них процентного дохода, заведомо не собираясь исполнять данные обязательства. С 2016 года кооператив прекратил выплаты, в том числе возврат взносов, а руководство организации неоднократно перечисляло денежные средства со счетов кооператива в адрес подконтрольных фирм. Злоумышленникам удалось похитить более 6 миллионов рублей, обманув при этом несколько десятков жителей Псковской области.

По данному факту следственный орган возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Санкция указанной статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до десяти лет.

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