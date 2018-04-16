Дело по факту мошенничества на 6 миллионов возбуждено в Пскове

11:06, 16 апреля 2018, ПАИ

В Пскове возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного работниками кредитного потребительского кооператива. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Следственное управление городского УМВД установило, что в период с 2011 по 2017 годы работники одного из кредитных потребительских кооперативов на территории Пскова осуществляли деятельность по привлечению денежных средств граждан в виде паевых взносов под предлогом выплаты с них процентного дохода, заведомо не собираясь исполнять данные обязательства. С 2016 года кооператив прекратил выплаты, в том числе возврат взносов, а руководство организации неоднократно перечисляло денежные средства со счетов кооператива в адрес подконтрольных фирм. Злоумышленникам удалось похитить более 6 миллионов рублей, обманув при этом несколько десятков жителей Псковской области.

По данному факту следственный орган возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Санкция указанной статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до десяти лет.