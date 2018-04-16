Пьяный молодой пскович изнасиловал пенсионерку

10:53, 16 апреля 2018, ПАИ

13 апреля в 13:00 поступило заявление от 57-летней жительницы одного из районов Псковской области об изнасиловании. Следователи выяснили, что преступления произошло еще 8 апреля, однако потерпевшая в правоохранительные органы не обращалась, пока не настояли родственники. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по региону.

По версии следствия, к преступлению причастен 27-летний местный житель, который указанным днем, находясь в гостях за одним праздничным столом с потерпевшей, изрядно захмелев, изнасиловал пенсионерку.

По данному факту следственные органы Следственного комитета России по Псковской области возбудили уголовное дело по части 1 статьи 131 УК РФ (изнасилование). Следователи совместно с полицейскими задержали подозреваемого. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.