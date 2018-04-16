«Ночной забег» состоится 20 апреля в Пскове

11:17, 16 апреля 2018, ПАИ

20 апреля в 20:00 в Пскове состоится не соревновательный «Ночной забег», организованный региональными командами проектов «ПроРФ» и «Трезвая Россия». Как рассказал корреспонденту Псковского агентства информации координатор регионального проекта «ПроРФ» Александр Бабич, мероприятие направлено на сплочение людей, которые увлекаются бегом.

«Безусловно, надо, чтобы они познакомились, пообщались, может кто-то договориться о каких-то совместных тренировках», – отметил он.

«Забег ночной, потому что хотим показать, как город в это время суток прекрасен, – рассказал Александр Бабич. – Трёхкилометровый маршрут пройдет по отреставрированной набережной, по ней очень удобно ходить и бегать, там есть подсветка. Будем пробегать Кремль, Мирожский монастырь и Покровскую башню».

По его словам, гостями мероприятия станут заместитель врио губернатора Псковской области Николай Цветков и председатель Государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту Иван Штылин. Также организаторы ожидают много спортсменов.

«Запланирована акция от ГИБДД: будем вручать светоотражающие значки перед забегом, чтобы все помнили о безопасности, о чем расскажет представитель ведомства», – отметил организатор.

Как пояснил Александр Бабич, никаких заявок для участия в забеге подавать не нужно: «Кто придет, тот придёт. Будет здорово, если наберется в районе 100 человек. Но может сыграть погодный фактор и то, что это пятница».

Он добавил, что участников забега ждут сюрпризы – розыгрыши полета на параплане и трех сертификатов на участие в 3-м Псковском марафоне на дистанции 10 км

Координатор регионального проекта «ПроРФ» добавил, что в этом году в регионе ожидается много соревнований: «Лето будет насыщенное. Я как спортсмен могу сказать, что данное мероприятие – это начало бегового сезона. И мы хотим вывести всех из тени этим забегом».