30 пьяных водителей поймали инспекторы ДПС в Псковской области за прошедшие выходные

11:22, 16 апреля 2018, ПАИ

14 и 15 апреля сотрудники ГИБДД задержали на территории Псковской области 30 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного УГИБДД.

За прошедшие выходные дни зарегистрированы 4 ДТП, в которых 1 человек погиб и 4 получили ранения различной степени тяжести. Напомним, 14 апреля в 19:00 в Псковском районе на 2-м километре дороги Лочкино - Спасовщина Lada Vesta съехал с дороги, наехал на бетонные плиты и дерево, после чего опрокинулся в кювет. В результате ДТП 35-летний водитель погиб на месте.

15 апреля на дорогах в Псковской области произошли ещё три ДТП, в которых пострадали 2 ребёнка.

Угонов за минувшие выходные не зафиксировано.