Капремонт помещений УМВД на Некрасова, 45 в Пскове запланирован на этот год

12:46, 16 апреля 2018, ПАИ

Капремонт помещений городского УМВД на Некрасова, 45 в Пскове запланирован на этот год. Соответствующий заказ на сайте госзакупок разместил Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Псковской области.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 661 тысячу 794 рубля. Работы должны быть завершены в течение двух месяцев с момента заключения контракта. К участию в закупке допускаются только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации.