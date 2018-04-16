0
12:31
Патриотический фильм о мальчике-партизане снимают в Пскове (ВИДЕО)
12:16
Мастерские авторской керамики приготовили подарок для псковских хозяек
11:17
«Ночной забег» состоится 20 апреля в Пскове
11:09
Путешествия в Прибалтику и Санкт-Петербург могут выиграть участники Праздника псковского пирога
18:00
До +18 градусов ожидается в Псковской области 16 апреля
17:26
Псковская область вошла в тройку лучших регионов для экскурсионного отдыха премии National Geographic Traveler
13:50
Финалистки конкурса «Миссис Псков-2018» станут известны сегодня
Еще новости
Общество

Капремонт помещений УМВД на Некрасова, 45 в Пскове запланирован на этот год

Капремонт помещений городского УМВД на Некрасова, 45 в Пскове запланирован на этот год. Соответствующий заказ на сайте госзакупок разместил Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Псковской области.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 661 тысячу 794 рубля. Работы должны быть завершены в течение двух месяцев с момента заключения контракта. К участию в закупке допускаются только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Патриотический фильм о мальчике-партизане снимают в Пскове (ВИДЕО)
16 апреля 2018
Патриотический фильм о мальчике-партизане снимают в Пскове (ВИДЕО)
Мастерские авторской керамики приготовили подарок для псковских хозяек
16 апреля 2018
Мастерские авторской керамики приготовили подарок для псковских хозяек
«Ночной забег» состоится 20 апреля в Пскове
16 апреля 2018
«Ночной забег» состоится 20 апреля в Пскове
Путешествия в Прибалтику и Санкт-Петербург могут выиграть участники Праздника псковского пирога
16 апреля 2018
Путешествия в Прибалтику и Санкт-Петербург могут выиграть участники Праздника псковского пирога
До +18 градусов ожидается в Псковской области 16 апреля
15 апреля 2018
До +18 градусов ожидается в Псковской области 16 апреля
Псковская область вошла в тройку лучших регионов для экскурсионного отдыха премии National Geographic Traveler
15 апреля 2018
Псковская область вошла в тройку лучших регионов для экскурсионного отдыха премии National Geographic Traveler 8
Финалистки конкурса «Миссис Псков-2018» станут известны сегодня
15 апреля 2018
Финалистки конкурса «Миссис Псков-2018» станут известны сегодня
Пасхальный молодежный фестиваль-ярмарка открылся в Пскове
15 апреля 2018
Пасхальный молодежный фестиваль-ярмарка открылся в Пскове

Идет загрузка...