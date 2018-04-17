Сбор участников «Ночного забега» пройдет в Финском парке 20 апреля

15:04, 17 апреля 2018, ПАИ

Сбор участников «Ночного забега» пройдет у Троицкого моста в Финском парке на площадке 20 апреля в 20:00. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщил координатор псковского проекта «Трезвая Россия» и один из организаторов мероприятия Дмитрий Яковлев.

«Целью мероприятия является пропаганда норм здорового образа жизни, вовлечение людей в массовое занятие спортом, так как мы считаем, что бег является самым доступным видом спорта, который у нас есть, и к тому-же городская инфраструктура позволяет заниматься им достаточно хорошо», – рассказал активист движения.

Он напомнил, что маршрут забега пройдет по набережным реки Псковы и реки Великой до смотровой площадки Покровской башни.

«На сегодняшний момент в забеге изъявили принять участие ряд спортивных организаций, Управление по контролю за оборотом наркотиков по Псковской области, и мероприятие обещали поддержать Управление ГИБДД по Псковской области, – отметил Дмитрий Яковлев. – В его рамках планируем провести совместно с инспектором по пропаганде безопасности дорожного движения небольшую лекцию для всех участников забега, в которой будут отражены все аспекты безопасности нахождения бегунов на тренировках в городе и на пересеченной местности, и о том, как бегать в темной время суток и вдоль дорог».

Он добавил, что на этом забеге, который открывает беговой сезон в Пскове, раздадут сувениры с символикой мероприятия.