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Общество

Глава Пскова находится с официальным визитом в городе-побратиме Нойсе

Глава Пскова Иван Цецерский возглавляет официальную делегацию города, которая находится с двухдневным визитом в городе-побратиме Нойсе (Германия) с целью подведения итогов сотрудничества в 2017 году. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в поездке также принимает участие начальник отдела зарубежных связей и Ганзейского движения аппарата Псковской городской Думы Татьяна Пустошкина.

Гостей из Пскова на протяжении визита сопровождает бургомистр Нойса Райнер Бройер. Иван Цецерский посетил футбольный фанклуб в лыжном центре Нойса, который был создан на месте бывшего мусорного полигона. Собственник центра поделился опытом о том, как создавался развлекательный объект на месте городской свалки, и, в свою очередь, Иван Цецерский пригласил его посетить Псков и оценить возможность реализации подобного проекта в городе.

Кроме того, обе стороны обменялись опытом создания и обустройства городских парковых зон, взаимодействия в данном вопросе с горожанами. Иван Цецерский рассказал властям Нойса о ходе реализации программы «Формирование современной городской среды», а также о проекте создания по инициативе главы города «Народного парка».

В рамках визита также запланированы встречи с представителями администрации города Нойса, во время которых разговор пойдет о Ганзейском празднике в Германии и сотрудничестве в рамках подготовки к Международным Ганзейским Дням Нового времени в Пскове в 2019 году.

Кроме того, гости посетят завод по производству прессового оборудования, ветроэнергетические установки, которые обеспечивают электроэнергией Нойс.

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