Экскурсионный марафон «Экс-бум» стартует в Пскове 17 апреля

15:19, 16 апреля 2018, ПАИ

В канун Международного дня памятников и исторических мест в рамках просветительского проекта «Довмонтов город» в Пскове в пятый раз стартует традиционный экскурсионный марафон «Экс-бум», который организует Управление культуры администрации города. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в рамках марафона, который продлится почти месяц, пройдет ряд мероприятий, посвященных историческому и культурному наследию Пскова. Их организуют волонтеры для всех желающих.

Экскурсионный марафон проведут студенты курсов экскурсоводов Псковского филиала РМАТ, обучающиеся программы профессиональной переподготовки «Внутренний туризм и экскурсионная деятельность», впервые начавшей свою работу на историческом факультете Псковского государственного университета.

17 апреля в 11:00 начнется экскурсия «Петровские бастионы» возле памятника Ленину на площади Ленина, в 15:00 - «Довмонтов город» (на английском языке) возле плана-схемы в Кремле; в 16:00 - «Покровский угол» возле церкви Покрова и Рождества в Покровском углу; в 17:00 - «Храмы древнего Пскова» возле памятника Княгине Ольги в Детском парке.

18 апреля в 16:15 начнутся «Прогулка по псковскому кремлю» (сбор возле Приказных палат) и «Прогулка по набережной Псковы» (сбор у Рыбницкой башни).

19 апреля в 15:30 запланирована экскурсия «Между веками, между мостами» (сбор возле церкви Покрова и Рождества в Покровском углу); в 17:00 - «Псков и Ганза: древность и современность» (сбор возле кинотеатра Октябрь).

20 апреля в 19:00 псковичей приглашают на экскурсию «Довмонтов город» возле карты в Кремле; 21 апреля в 12:00 - на «Доходные дома по Октябрьскому проспекту» возле памятника Княгине Ольги в Детском парке.

22 апреля в 10:00 можно будет познакомиться с Кремлём, сбор возле плана-схемы.

Заявку на участие в экскурсии можно направить не позднее, чем за три часа до её начала на электронный адрес dovgorod@yandex.ru, указав фамилию имя и контактный телефон. По каждой заявке будет отправлено подтверждение об участии в бесплатной экскурсии с присвоением номера участника. В случае отсутствия подтверждающей информации можно обратиться к координатору по телефону: 89532365609 или в группу «ВКонтакте».