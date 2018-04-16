Спортивное питание похитил из магазина 22-летний пскович
15 апреля около 23:00 экипажу группы задержания вневедомственной охраны отдела Росгвардии по Псковской области поступило сообщение, что в магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, сотрудники Росгвардии прибыли на место происшествия и задержали 22-летнего псковича, который похитил из торгового зала спортивное питание.
Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.