Количество палов травы увеличилось в Псковской области за последние годы

12:00, 16 апреля 2018, ПАИ

В Псковской области в последние годы наблюдается тенденция увеличения количества палов травы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Так, в 2014 году зафиксированы 663 пала травы общей площадью 340 га, в результате которых уничтожены 92 строения, 28 из них - жилые и дачные дома. В 2015 году произошли 86 возгораний сухой растительности на 6 тыс. 549 кв. м; в 2016 году - 116 на 9 тыс. 650 кв. м. В 2017 году выявлены 240 палов травы на 27 га, уничтожена 1 надворная постройка. С начала текущего года зарегистрированы 62 пала травы на 61,6 га.

Администрация города Пскова и Главное управление МЧС России по Псковской области обращается ко всем с просьбой быть предельно осторожными с источниками открытого огня, не сжигать траву и мусор, соблюдать правила пожарной безопасности. «Помните, что необдуманно брошенная спичка или окурок может нанести значительный имущественный ущерб, непоправимый вред живой природе и унести жизнь», - отмечается в обращении.

Напомним, что лица, виновные в нарушении требований пожарной безопасности, несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. Согласно части 1 статьи 20.4 КоАП РФ, за такие нарушения граждане, должностные и юридические лица могут быть привлечены к ответственности в виде предупреждения или наложения административного штрафа: на граждан - в размере от 1 тысячи до 1,5 тысяч рублей; на должностных лиц - от 6 тысяч до 15 тысяч рублей; на юридических лиц - от 150 тысяч до 200 тысяч рублей.

Также действует статья 8.32. «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах», которая предусматривает наложение ответственности в виде штрафа. Статья 261 Уголовного кодекса РФ от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ гласит, что уничтожение или повреждение лесных насаждений может повлечь за собой наложение различного рода наказания: от штрафа до лишения свободы.

О происшествиях можно сообщать на телефонные номера экстренных служб города Пскова: 112 - единый номер вызова экстренных оперативных служб; 101 (01) - служба пожарной охраны.