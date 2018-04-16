Водитель «Ауди» повторно сел за руль пьяным в Пскове

13:37, 16 апреля 2018, ПАИ

14 апреля около 4:00 в Пскове возле дома по улице Рокоссовского дорожная полиция установила нетрезвого 32-летнего водителя «Ауди» из Печорского района, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по данному факту проводится проверка.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.