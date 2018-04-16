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Политика

Глава Пскова и бургомистр Нойса призвали поддержать Чемпионат мира по футболу

Глава Пскова Иван Цецерский и бургомистр города-побратима Нойса Райнер Бройер, в рамках официального визита псковской делегации в Германию, провели специальную акцию, направленную на поддержку 21-ого Чемпионата мира по футболу ФИФА, финальная часть которого пройдёт в России с 14 июня по 15 июля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципального образования «Город Псков».

На стадионе в Нойсе они приняли участие в тренировочном матче и ответили на вопросы местной прессы о предстоящем большом футбольном событии.

«Из уст некоторых политиков звучат слова о бойкоте российского Чемпионата мирового масштаба. Но мы с бургомистром города Нойса, наоборот, призываем политиков не вмешиваться в мир спорта и посетить праздник футбола в России», - сказал Иван Цецерский и добавил, что огромное число билетов уже куплено именно болельщиками из Германии.

Напомним, Иван Цецерский возглавляет официальную делегацию Пскова, которая находится с двухдневным визитом в городе-побратиме Нойсе (Германия) с целью подведения итогов сотрудничества в 2017 и обсуждению планов на 2018 год.

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