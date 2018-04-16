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Общество

Дополнительные автобусы будут ходить из Пскова и Гдова на «Ледовое побоище» 21 апреля

21 апреля из Пскова и Гдова до деревни Самолва Гдовского района будут организованы дополнительные автобус по случаю проведения там 12-го международного фестиваля «Ледовое побоище». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковпассажиравтотранса.

Автобус будет отправляться из Пскова в 10:00 от площади Ленина, обратно – в 16:00. Стоимость проезда в оба конца - 500 рублей. Движение автобуса будет осуществляться при наличии не менее 10 пассажиров.

Дополнительный автобус по маршруту № 662 Гдов – Самолва из Гдова уйдёт  в 11:00, обратно – в 16:00. Стоимость проезда в оба конца - 300 рублей. Движение автобуса также будет осуществляться при наличии не менее 10 пассажиров.

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