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Общество

Почти 75 тысяч рублей взыскал Росреестр с нарушителей земельного законодательства в Псковской области

На прошлой неделе специалисты отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра по Псковской области взыскали с нарушителей земельного законодательства почти 75 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего в регионе были проведены 56 проверок соблюдения земельного законодательства, в ходе которых выявили и зафиксировали 45 нарушений. По итогам проверок возбуждены 18 дел об административных правонарушениях, 10 субъектов привлечены к административной ответственности, выданы 38 предписаний об устранении нарушений земельного законодательства. Общая сумма наложенных штрафов составила 64 тысячи 500 рублей, взыскать  удалось 74 тысячи 680 рублей. Устранены 7 нарушений.

Отмечается, что к нарушениям земельного законодательства относятся, в том числе, самовольное занятие земельного участка, неиспользование земельного участка в течение установленного законодательством срока или использование такого участка не по целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием. За такие виды нарушений предусмотрен административный штраф, размер которого установлен Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП).

«В случае обнаружения нарушений возбуждается дело об административном нарушении, на основании которого устанавливаются его обстоятельства и выносится решение о назначении административного наказания в виде штрафа. Размер административного штрафа определяется в зависимости от вида нарушения и категории нарушителя. Он определяется в рублях в зависимости от кадастровой стоимости земельного участка, на котором допущено нарушение. Если кадастровая стоимость такого земельного участка не установлена, КоАП установлены минимальный и максимальный размеры штрафа по видам нарушений и категориям нарушителей», - пояснили в региональном Росреестре.

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