Псковские военнослужащие поборются за победу в конкурсе «Десантный взвод»

13:50, 16 апреля 2018, ПАИ

16 апреля под Новороссийском стартовал основной этап конкурса по полевой выучке среди парашютно-десантных (десантно-штурмовых) взводов «Десантный взвод». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Минобороны РФ, для участия в конкурсе прибыли команды соединений, дислоцированных в Ульяновске, Пскове, Рязани, Иванове, Омске, Туле, Улан-Удэ, Уссурийске и Волгоградском крае. В состав каждой сборной команды вошли 22 участника.

В течение десяти дней свои профессиональные навыки на полигоне Раевский (Краснодарский край) будут демонстрировать военнослужащие семнадцати парашютно-десантных (десантно-штурмовых) взводов Воздушно-десантных войск (ВДВ), признанных лучшими в своих соединениях по результатам отборочных состязаний. Всего в конкурсе задействованы более 600 военнослужащих и специалистов ВДВ.

Основная часть войскового состязания будет проводиться в несколько этапов: индивидуальная гонка на боевых машинах десанта; десантирование на незнакомую площадку приземления с совершением марш-броска протяженностью 10 км; индивидуальный биатлон со стрельбой из стрелкового оружия и гранатометов (без экипажей); марш-бросок с преодолением естественных и искусственных горных препятствий со стрельбой из стрелкового оружия и гранатометов; ориентирование в составе отделений.

Существуют и подэтапы, которые будут характеризовать качества каждого военнослужащего, а также его индивидуальные навыки и умения.

Войсковое состязание по полевой выучке «Десантный взвод» будет продолжаться до 25 апреля 2018 года.