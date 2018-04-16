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Спорт

Спортзалы в 16 сельских школах Псковской области будут отремонтированы в этом году

Спортивные залы в 16 сельских школах Псковской области будут отремонтированы в этом году. Работы запланированы в рамках партийного проекта «Единой России» «Детский спорт», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии. 

В частности, капитальный ремонт спортзала будет проведен в Першинской средней школе (Великолукский район), на эти цели из федерального и областного бюджетов выделяется 1 млн 284 тыс. рублей.  Такую же сумму предполагается потратить на обновление спортзалов в Усть-Долысской средней школе (Невельский район) и Насвинской средней школе (Новосокольнический район).

Спортзал в Харлапковской основной школе (Палкинский район) освежат ремонтом за 2 млн 140 тыс. рублей. Еще 2 млн 568 тыс. рублей будут направлены на выполнение работ в Яммской средней школе (отделение Дубно, Гдовский район).

По 1 млн 70 тыс. рублей на те же цели получат Дедовичская средняя школа № 1, Марьинская и Миритиницкая основные школы в Локнянском районе, Ротовская основная школа в Печорском районе и Стругокрасненская средняя школа.

1 млн 391 тыс. рублей заложены на приведение в порядок спортивного зала в Новосельской средней школе (Стругокрасненский район). Столько же будет стоить ремонт помещения под спортзал в Каськовской основной школе (Куньинский район). 

Также условия для занятий физической культурой будут созданы в двух учреждениях образования Псковского района - Карамышевской (1 млн 605 тыс. рублей) и Моглинской средних школах (1 млн 971 тыс. 582 рубля).

Кроме того, Моринская средняя школа в Дновском районе получит на ремонт 535 тыс. рублей, Дубровская основная школа в Новоржевском районе – 749 тыс. рублей.

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