Владимир Куприн: У нас есть возможность громко заявить о поле ратной славы №1

12:36, 16 апреля 2018, ПАИ

«У нас есть возможность громко заявить о поле ратной славы №1», - заявил заместитель председателя комитета по культуре Псковской области Владимир Куприн, имея в виду место Ледового побоища в Гдовском районе. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации в пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 16 апреля.

«Состоится уже 12-й фестиваль «Ледовое побоище», который мы проводим под эгидой псковских реконструкторов. Здесь, на Чудском озере, началась официальная боевая история страны. Сейчас идёт развитие музейной деятельности в Гдовском районе, функционирует историко-культурный центр «Самолва», диорама тоже найдет возможность там инсталлироваться», - рассказал Владимир Куприн.

Он уточнил, что 21 апреля в 11:00 фестиваль начнется с торжественного митинга в Кобыльем Городище. Отец Никандр отслужит панихиду по павшим воинам. «Уместно будет принять участие в этом митинге, он займет 30-40 минут», - отметил Владимир Куприн и призвал гостей фестиваля побывать в храме архистратига Михаила, чтобы, в том числе, увидеть «два интересных объекта - бюст Невского и Поклонный крест».