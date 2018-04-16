Олег Тэор: Фестиваль «Ледовое побоище» заслуживает внимания и достоинства

12:43, 16 апреля 2018, ПАИ

Мероприятие, посвященное победе Александра Невского на льду Чудского озера, заслуживает внимания и достоинства, заявил настоятель псковского храма святого князя протоиерей Олег Тэор. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды», посвященной фестивалю «Ледовое побоище 2018».

Олег Тэор отметил, что события 1242 года подтверждают летописи, жития святых, предания. Например, есть сведения о том, что Победный Берег в 1920-е годы разрушался, и местное население возило на лошадях камни, чтобы уберечь его от разрушения. «Старики говорили, что на поле были покосы, которые потом с веками затопило», - рассказал настоятель храма Александра Невского.

«Говорят, что храм архангела Михаила стоит величественно на неприступном месте. С востока от храма - река Кобылка, похожа на ручей, но его не перепрыгнешь. Там известные события были», - продолжил Олег Тэор. Сейчас там установлен деревянный крест, запланировано место памяти, в дальнейшем предполагается организовать монашескую общину, добавил он.