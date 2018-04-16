Почти 200 килограммов рыбы изъяты у псковских браконьеров за прошедшую неделю

14:24, 16 апреля 2018, ПАИ

За прошедшую неделю псковская рыбоохрана изъяла у браконьеров 199,5 кг водных биоресурсов и 37 незаконных орудий лова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.

Отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области выявил 27 административных правонарушений в области охраны водных биоресурсов, наложил штрафов на сумму 25 тыс. рублей, взыскал 125 тыс. рублей.

Всего за минувшую неделю госинспекторы рыбоохраны Северо-Запада выявили 97 административных правонарушений и оштрафовали нарушителей на 255 тыс. 600 рублей.