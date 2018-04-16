Псковичи стали победителями футбольного турнира «Псковская весна-2018»

16:56, 16 апреля 2018, ПАИ

Псковские футболисты по результатам турнира «Псковская весна-2018» заняли первые места в двух возрастных группах. Об этом сообщается в группе «ВКонтакте» соревнований.

Так, в возрастной группе 2005 года рождения первое место заняла команда «Псков-747». Вторым стал «Спартак» из Луги. Третье место – воспитанников псковской «Стрелы», а четвертое – у команды «Экспресс» из Великих Лук.

В возрастной группе 2007 года рождения первое место заняли псковичи из команды «Стрела», которые в финале обыграли команду из Вологодской области «Череповец» I со счетом 1:0. На третьем месте расположилась команда «Псков-747» II, которая обыграла своих товарищей «Псков-747» I со счетом 2:1.

По окончании турнира победитель и призеры соревнований были награждены кубками, медалями и грамотами, а лучший игрок каждой команды и лучшие игроки в номинациях - индивидуальными призами.

Напомним, что ежегодный 36-й турнир по футболу «Псковская весна-2018» проходил с 13 по 15 апреля в Пскове. В соревнованиях приняли участие семь детских команд футболистов 2005 года рождения и девять команд футболистов 2007 года рождения. Игры проходили на стадионах «Машиностроитель» и «СК 747» на полях с синтетическим покрытием. Псковскую область представляли команды «Псков-747» и «Стрела» (Псков), «Экспресс» (Великие Луки) и ДЮСШ Порхов.