За стрельбу в магазине задержали молодого человека в Великих Луках

13:02, 16 апреля 2018, ПАИ

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки задержали местного жителя, подозреваемого в стрельбе в магазине, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Отмечается, что вечером 14 апреля в магазине по улице Холмской Великих Лук один из посетителей спровоцировал конфликт с продавцом и произвел выстрел вверх из неустановленного пистолета, после чего попытался скрыться.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в кратчайшие сроки, и во взаимодействии с нарядом патрульно-постовой службы полиции задержали его. Им оказался ранее судимый 25-летний безработный великолучанин, у которого изъяли газобаллонный пневматический пистолет.

Как рассказали в пресс-службе, в настоящее время по данному факту проводится проверка.