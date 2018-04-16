0
17:21
Специалисты Центра доктора Бубновского расскажут псковичам, как справиться с весенним обострением болезней опорно-двигательного аппарата
17:00
Собачья работа № 7: Ведущий сквозь темноту
16:41
Около 29 тысяч георгиевских ленточек планируется вручить жителям Псковской области в этом году
13:31
Акция «Рвани в Ле-Ман» стартовала на заправках сети «Газпромнефть»
13:01
120 участников, 15 лошадей и 1000 зрителей ждут на фестивале «Ледовое побоище» в Гдовском районе
12:31
Патриотический фильм о мальчике-партизане снимают в Пскове (ВИДЕО)
12:16
Мастерские авторской керамики приготовили подарок для псковских хозяек
Еще новости
Общество

За стрельбу в магазине задержали молодого человека в Великих Луках

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки задержали местного жителя, подозреваемого в стрельбе в магазине, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Отмечается, что вечером 14 апреля в магазине по улице Холмской Великих Лук один из посетителей спровоцировал конфликт с продавцом и произвел выстрел вверх из неустановленного пистолета, после чего попытался скрыться.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в кратчайшие сроки, и во взаимодействии с нарядом патрульно-постовой службы полиции задержали его. Им оказался ранее судимый 25-летний безработный великолучанин, у которого изъяли газобаллонный пневматический пистолет.

Как рассказали в пресс-службе, в настоящее время по данному факту проводится проверка.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Специалисты Центра доктора Бубновского расскажут псковичам, как справиться с весенним обострением болезней опорно-двигательного аппарата
16 апреля 2018
Специалисты Центра доктора Бубновского расскажут псковичам, как справиться с весенним обострением болезней опорно-двигательного аппарата
Около 29 тысяч георгиевских ленточек планируется вручить жителям Псковской области в этом году
16 апреля 2018
Около 29 тысяч георгиевских ленточек планируется вручить жителям Псковской области в этом году
Акция «Рвани в Ле-Ман» стартовала на заправках сети «Газпромнефть»
16 апреля 2018
Акция «Рвани в Ле-Ман» стартовала на заправках сети «Газпромнефть»
120 участников, 15 лошадей и 1000 зрителей ждут на фестивале «Ледовое побоище» в Гдовском районе
16 апреля 2018
120 участников, 15 лошадей и 1000 зрителей ждут на фестивале «Ледовое побоище» в Гдовском районе
Патриотический фильм о мальчике-партизане снимают в Пскове (ВИДЕО)
16 апреля 2018
Патриотический фильм о мальчике-партизане снимают в Пскове (ВИДЕО)
Мастерские авторской керамики приготовили подарок для псковских хозяек
16 апреля 2018
Мастерские авторской керамики приготовили подарок для псковских хозяек
«Ночной забег» состоится 20 апреля в Пскове
16 апреля 2018
«Ночной забег» состоится 20 апреля в Пскове 1
Путешествия в Прибалтику и Санкт-Петербург могут выиграть участники Праздника псковского пирога
16 апреля 2018
Путешествия в Прибалтику и Санкт-Петербург могут выиграть участники Праздника псковского пирога

Идет загрузка...