Псковичи принимают участие в образовательном форуме МГЕР в Казани

15:34, 16 апреля 2018, ПАИ

Делегация Псковской области в составе Алексея Пономаренко, Андрея Моргунова, Татьяны Коваленко, Ангелины Севергиной и Ольги Бочкановой принимают участие в образовательном форуме «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР), который проходит в Казани.

Как сообщили Псковскому агентству информации участники, на данный момент проходит первый день форума. Так, делегация Псковской области в этот день посетит Стратегическую сессию «МГЕР 2021!». Помимо этого для них будет организован блок «Компетенций» по темам: публичные выступления, лидерство и эмоциональный интеллект, работа с командой и медиатехнологии. Кроме того, они смогут прослушать лекции по темам «Идеология прорыва» и «Эффективная медиа коммуникация». Также в конце первого дня участники форума будут собирать подписи для регистрации кандидатов в игру «Выборы».

Подробнее с распорядком первого дня на форуме можно ознакомиться здесь>>>

Напомним, что форум «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР) проходит в Казани с 15 по 21 апреля. Псковская делегация поехала на форум благодаря помощи врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Отметим, что всего на форуме собралось порядка 1 тысячи человек: участники, волонтеры, организаторы, представляющие все регионы России, а также молодежные лидеры ряда стран СНГ. Основной задачей для участников форума станет разработка дорожной карты МГЕР и региональных отделений до 2021 года и формирование новой проектной линейки. Предполагается, что «Молодая гвардия «Единой России» сосредоточится на развитии регионов, укреплении связей между региональными отделениями, а также на усилении кадрового потенциала. Участники форума смогут получить новые знания в профильных сферах деятельности: «Выборы», «СМИ и медиа», «Проектная и добровольческая деятельность», «Политические акции и уличные мероприятия».