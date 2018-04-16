Осужденные отряда хозяйственного обслуживания псковского изолятора написали «Тотальный диктант»

15:46, 16 апреля 2018, ПАИ

На минувших выходных несовершеннолетние, содержащиеся в псковском следственном изоляторе №1, и осужденные отряда хозяйственного обслуживания учреждения приняли участие в ежегодном образовательном мероприятии «Тотальный диктант».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФСИН России по региону, в мероприятии приняли участие 15 человек, содержащихся на территории СИЗО-1 УФСИН России по Псковской области. Диктовала диктант корреспондент ГТРК «Псков» Дина Дабришюте. А в качестве волонтера от организаторов «Тотального диктанта» на мероприятии присутствовала ее коллега Нина Витковская.

В этом году для написания диктанта было представлено три текста - «Утро», «День», «Вечер». Все они являются частью книги Гузель Яхиной об учителе словесности Якобе Бахе. Осужденным была прочитана третья часть трилогии «Вечер». Как и по всей России, на территории следственного изолятора диктант начался 14 апреля в 14:00 часов по московскому времени.

Несмотря на то, что на территории Псковской области эта образовательная акция проходит в четвертый раз, для осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях Псковской области, она была организована впервые и уже получила с их стороны положительный отклик. «Они с интересом отнеслись к такому формату проверки своего уровня знаний и отметили, что текст диктанта был для них очень интересным», - отметили в УФСИН России по Псковской области.

Напомним, что 14 апреля состоялся «Тотальный диктант» – ежегодная образовательная акция, призванная привлечь внимание широкой общественности к вопросам грамотности, повышения её уровня и развития культуры грамотного письма. Данное мероприятие проходит ежегодно, начиная с 2004 года, и охватывает многие страны мира. Оно представляет собой добровольный диктант для всех желающих проверить знание русского языка и уровень своей грамотности.