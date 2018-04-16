Более 13 тысяч рублей на лечение псковички собрал Пасхальный молодежный фестиваль-ярмарка

16:00, 16 апреля 2018, ПАИ

Более 13 тысяч рублей на лечение псковички собрал VII Пасхальный молодежный фестиваль-ярмарка 15 апреля на стадионе «Машиностроитель» в Экспоцентре «Бизнес без границ», сообщили Псковскому агентству информации в Псковском городском молодежном центре.

Для гостей праздника развернулись ремесленные ряды, псковичи смогли пострелять из лука, узнать об истории соколиной охоты, сфотографироваться с хищными птицами и попробовать себя в роли сокольника, поучаствовать в традиционных пасхальных забавах – покатать яйца на специальной площадке, раскрасить яйцо-сувенир на память или изготовить куклу. Интерес гостей также вызвали интерактивные площадки: «Пасхально-Сказочная» и «Пасхально-Спортивная».

Официальная часть праздника началась с пасхального славословия юношеского хора воинского храма Александра Невского. С приветственным словом к участникам и гостям фестиваля-ярмарки обратились депутат Псковской городской Думы, директор Северо-Западного центра социологии и маркетинга Валерий Тюменцев, председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова Александр Гаврилов и клирик клирика храма Александра Невского священник Александр Цыганов.

Далее стартовал Благотворительный аукцион, направленный на сбор средств для лечения девятилетней Дарьи Ардашевой. Специально для аукциона 12 участников изготовили эксклюзивные Пасхальные куличи. Каждый партнер и участник фестиваля-ярмарки также внес свою лепту в сбор средств. По итогам мероприятия собрали 13 тыс. 800 рублей, которые передали маме девочки – Юлии Ардашевой.

Концертную программу подготовили церковные хоры, молодые солисты и поэты, танцевальные коллективы, ансамбль армянского танца «Ераз», вокальная группа творческого коллектива «Рубеж» УМВД России по Псковской области, вокальная студия «Карамелька», а также танцы с собаками от секции социально-ориентированного собаководства при клубе элитного собаководства «Бэст».

Теперь организаторы фестиваля приглашают гостей праздника поучаствовать в конкурсе видеороликов об этом событии. Для этого необходимо до вечера 16 апреля опубликовать видео, снятое на фестивале, в социальных сетях «ВКонтакте» или «Instagram», оставив хэштег #пасхальныйфестиваль60. Победители, которым достанутся призы от компании сотовой связи «Теле2», станут известны 19 апреля.

Организаторами мероприятия выступили МБУ «Псковский городской молодежный центр» и Северо-Западный центр социологии и маркетинга при поддержке Управления культуры администрации города Пскова, Корпорации отдыха и развлечений, а также Благотворительного марафона «Добрый Псков», сообщества «ПОКОЛЕНИЕ» и «Дети наше будущее». Поддержку праздника оказали АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области», Свято-Троицкий Кафедральный Собор и Воинский Храм святого благоверного князя Александра Невского.