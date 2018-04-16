0
17:21
Специалисты Центра доктора Бубновского расскажут псковичам, как справиться с весенним обострением болезней опорно-двигательного аппарата
17:00
Собачья работа № 7: Ведущий сквозь темноту
16:41
Около 29 тысяч георгиевских ленточек планируется вручить жителям Псковской области в этом году
13:31
Акция «Рвани в Ле-Ман» стартовала на заправках сети «Газпромнефть»
13:01
120 участников, 15 лошадей и 1000 зрителей ждут на фестивале «Ледовое побоище» в Гдовском районе
12:31
Патриотический фильм о мальчике-партизане снимают в Пскове (ВИДЕО)
12:16
Мастерские авторской керамики приготовили подарок для псковских хозяек
Еще новости
Общество

Сборная России победила на VII Европейской математической олимпиаде для девушек

15 апреля во Флоренции (Италия) завершилась VII Европейская математическая олимпиада для девушек EGMO-2018. Сборная России в составе 4-х человек завоевала на состязании 4 золотые медали, заняв первое место в официальном командном зачёте. По 2 золотые медали получили школьницы из США и Румынии. Об этом сообщается на официальном сайте министерства образования и науки России.

Золотых медалей на EGMO-2018 были удостоены Диана Гайнутдинова (Казань), Ирина Ланских (Киров), Элина Телешева (Набережные Челны); Изабелла Толокно (Санкт-Петербург). Всего в VII Европейской математической олимпиаде для девушек состязались представительницы из 52 стран (36 европейских и 16 приглашённых с других континентов).

Представительниц сборной России поздравила Министр образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева: «Мы делаем большие шаги, развивая непрерывное математическое образование в нашей стране для каждого, и видим, сколь сильна отечественная математическая школа. Наша сборная показала максимальный результат, завоевав четыре золота. И я поздравляю наших девушек и их тренера Назара Хангельдыевича Агаханова с блестящим выступлением на олимпиаде в Италии. Уверена, что у каждой участницы впереди большой путь, в котором они смогут развить и приумножить свой талант».

Напомним, что VII Европейская математическая олимпиада для девушек походила с 9 по 15 апреля. По условиям состязания участницы решали шесть задач за два олимпиадных дня. По уровню сложности предлагаемые задачи сравнимы с Международной математической олимпиадой.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Специалисты Центра доктора Бубновского расскажут псковичам, как справиться с весенним обострением болезней опорно-двигательного аппарата
16 апреля 2018
Специалисты Центра доктора Бубновского расскажут псковичам, как справиться с весенним обострением болезней опорно-двигательного аппарата
Около 29 тысяч георгиевских ленточек планируется вручить жителям Псковской области в этом году
16 апреля 2018
Около 29 тысяч георгиевских ленточек планируется вручить жителям Псковской области в этом году
Акция «Рвани в Ле-Ман» стартовала на заправках сети «Газпромнефть»
16 апреля 2018
Акция «Рвани в Ле-Ман» стартовала на заправках сети «Газпромнефть»
120 участников, 15 лошадей и 1000 зрителей ждут на фестивале «Ледовое побоище» в Гдовском районе
16 апреля 2018
120 участников, 15 лошадей и 1000 зрителей ждут на фестивале «Ледовое побоище» в Гдовском районе
Патриотический фильм о мальчике-партизане снимают в Пскове (ВИДЕО)
16 апреля 2018
Патриотический фильм о мальчике-партизане снимают в Пскове (ВИДЕО)
Мастерские авторской керамики приготовили подарок для псковских хозяек
16 апреля 2018
Мастерские авторской керамики приготовили подарок для псковских хозяек
«Ночной забег» состоится 20 апреля в Пскове
16 апреля 2018
«Ночной забег» состоится 20 апреля в Пскове 1
Путешествия в Прибалтику и Санкт-Петербург могут выиграть участники Праздника псковского пирога
16 апреля 2018
Путешествия в Прибалтику и Санкт-Петербург могут выиграть участники Праздника псковского пирога

Идет загрузка...