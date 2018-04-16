Сборная России победила на VII Европейской математической олимпиаде для девушек

16:22, 16 апреля 2018, ПАИ

15 апреля во Флоренции (Италия) завершилась VII Европейская математическая олимпиада для девушек EGMO-2018. Сборная России в составе 4-х человек завоевала на состязании 4 золотые медали, заняв первое место в официальном командном зачёте. По 2 золотые медали получили школьницы из США и Румынии. Об этом сообщается на официальном сайте министерства образования и науки России.

Золотых медалей на EGMO-2018 были удостоены Диана Гайнутдинова (Казань), Ирина Ланских (Киров), Элина Телешева (Набережные Челны); Изабелла Толокно (Санкт-Петербург). Всего в VII Европейской математической олимпиаде для девушек состязались представительницы из 52 стран (36 европейских и 16 приглашённых с других континентов).

Представительниц сборной России поздравила Министр образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева: «Мы делаем большие шаги, развивая непрерывное математическое образование в нашей стране для каждого, и видим, сколь сильна отечественная математическая школа. Наша сборная показала максимальный результат, завоевав четыре золота. И я поздравляю наших девушек и их тренера Назара Хангельдыевича Агаханова с блестящим выступлением на олимпиаде в Италии. Уверена, что у каждой участницы впереди большой путь, в котором они смогут развить и приумножить свой талант».

Напомним, что VII Европейская математическая олимпиада для девушек походила с 9 по 15 апреля. По условиям состязания участницы решали шесть задач за два олимпиадных дня. По уровню сложности предлагаемые задачи сравнимы с Международной математической олимпиадой.