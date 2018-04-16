Небольшой дождь и до 15 градусов тепла ожидаются в Псковской области 17 апреля

18:13, 16 апреля 2018, ПАИ

17 апреля на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдёт небольшой дождь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от +4 до +9 градусов, днем – от +10 до +15. Будет дуть ветер северо-западных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление низкое. Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.