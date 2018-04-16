10 команд выйдут в финал по итогам отборочного тура фестиваля «БЕЗ_ПРЕДЕЛ» в Пскове
По итогам отборочного тура хип-хоп фестиваля «БЕЗ_ПРЕДЕЛ», который состоится в Пскове 20 апреля, в финал выйдут 10 команд, сообщили Псковскому агентству информации в городском молодежном центре.
Оценивать танцевальное мастерство конкурсантов будут судьи международного уровня. На данный момент поступили 78 заявок на участие. Заявки принимаются в группе «ВКонтакте» до 19 апреля.
Напомним, отборочный тур фестиваля «БЕЗ_ПРЕДЕЛ» пройдет 20 апреля в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова (Псков, улица Воеводы Шуйского, 2) с 16:00 до 19:00.
Финальные выступления запланированы на 21 апреля в спортивно-развлекательном комплексе «Простория» (Иркутский переулок, 2). Начало - в 18:00. Победителей ждут подарки от спонсоров и денежные призы.
Организаторами фестиваля выступают Молодежный центр Пскова, хип-хоп Ценц «Хоть Отбавляй» и Школа танцев «Dance Family».