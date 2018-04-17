Глеб Калашников: Судя по гербу, Псковская область - всё ещё часть Российской Империи

09:11, 17 апреля 2018, ПАИ

30 марта состоялось первое заседание Геральдического совета при администрации Псковской области. Переносить вопрос выбора гимна и флага Псковской области больше невозможно, заявил тогда врио губернатора Михаил Ведерников. Многолетняя история обязывает, наконец, принять важное решение, устранив досадный казус, связанный с отсутствием у области флага и герба, официально внесённого в государственный геральдический реестр. Ответственный секретарь Геральдического совета при президенте Российской Федерации Глеб Калашников, за комментариями к которому обратилось Псковское агентство информации, отметил, что при деловом подходе 27-летнее недоразумение с гербом и флагом может быть устранено в течение нескольких месяцев.

- В Псковской области до сих пор нет официально утверждённых герба и флага. Как бы вы прокомментировали эту ситуацию?

- Герб-то у Псковской области есть, он установлен законом. Другое дело, что сейчас он имеет не очень удачное обрамление. Ведь то, что окружает геральдический щит - это не просто какие-то декоративные элементы, и даже не историческое наследие, а вполне практичная вещь, которая геральдическими средствами должна указывать на статус владельца герба. Сегодня Псковская область использует то обрамление, которое применялось в XIX веке, и сейчас оно указывает на то, что это губерния Российской Империи. Конечно, область - это вовсе не губерния, а субъект Федерации. Это совершенно другой статус, поэтому существующее обрамление надо либо вовсе не использовать, что абсолютно нормально и возможно, так как субъекты Федерации могут существовать с гербами и просто в виде щита, как, например, в Москве, либо обрамление должно отвечать соверменному статусу области. В этом только и заключается проблема.

С изображением на щите всё ясно. Это исконный псковский символ, его однозначно никто не будет менять. Возможно, появится какой-то иной дизайн. Допускается, что герб может исполняться в разных дизайнерских вариациях. Даже рисунок нашего государственного герба вовсе не единственно возможный У герба может быть несколько художественных воплощений, которые отвечают основным требованиям.

Так что сейчас, если область заинтересована в том, чтобы герб был грамотным и качественным, нужно решить проблему обрамления: или его убрать, или переработать.

- В общем, предстоит не слишком сложная работа?

- Да, это спокойно решается в профессиональном режиме. Задача абсолютно несложная. Главное правильно её понимать. Без эмоций и лишних разговоров, которые обычно сопровождают эту деятельность: мол, власти заняться больше нечем - только гербы менять. Кстати, дело это нерасходное. Считается, что поменять герб - это «ой, какие деньги нужны». На самом деле, если всё грамотно делается, то вообще никаких денег не требуется, потому что все носители герба меняются в плановом ритме. Вот есть, к примеру, бланки с гербом: израсходовали со старым, заказали другие - с новым. Есть вывески? Ну, и прекрасно, пусть висят, пока не придёт время их поменять.

- То есть ничего страшного, если параллельно будут существовать несколько вариантов герба?

- Совершенно верно. Есть естественный переходный период, когда герб спокойно заменяется. На расходах, повторюсь, это вообще не сказывается.

- А как обстоят дела с флагом?

- Псковская область - действительно, единственный субъект Федерации, у которого нет флага. Сказать, что это плохо, наверное, нельзя. Можно в принципе и без флага жить, более чем 25-летний опыт области это доказывает. Регион живёт и никуда не девается. Но субъект Федерации - это всё же образование достаточно высокого статуса, и ему небесполезно иметь полный набор символов, его определяющих. Флаг, конечно, завершил бы формирование региональных геральдических знаков. Если область дозрела и пришла к выводу, что пора этим заняться, то совершенно спокойно можно провести работу и по созданию флага, опираясь при этом на герб, потому что символика должна составлять единый комплекс. Такую работу можно делать одновременно. Мы со своей стороны готовы помочь.

- В Псковской области, на ваш взгляд, есть специалисты, которые могли бы выполнить эту геральдическую работу?

- Я, к сожалению, не очень знаком со специалистами из Псковской области. Возможно, свои «сокровища» есть и на месте. То, что они есть в России и их можно привлечь к этой работе - совершенно точно. Знаю, что в регионе сформирован Геральдический совет. Мы уже установили хороший рабочий и, я надеюсь, дружеский контакт, поэтому вся возможная помощь с нашей стороны в этом деле будет оказана.

Конечно, к псковской символике надо относиться очень бережно. Это одна из самых старых и достойных символических традиций в нашей стране, поэтому будем самым придирчивым и бережным образом относиться к барсу и деснице. Всё остальное - это технические геральдические вопросы, которые можно решить так, что герб станет не только грамотным, но ещё и красивым, послужит не только хорошим опознавательным средством, но и украшением общего стиля области.

- Сколько времени необходимо на процедуры по разработке герба и флага?

- Сложно сказать, можно ведь решать несколько недель, а можно - несколько лет. Здесь, конечно, много различных обстоятельств и факторов. Пока я не берусь давать прогнозы, но если браться за дело интенсивно, спокойно и деловито, то всё можно сделать достаточно быстро. Важно ещё помнить, что речь идёт не только о рисунках, надо же и закон проработать, принять, а на это необходимо время. Думаю, если браться серьёзно, то это вопрос месяца-двух, может быть, трёх.