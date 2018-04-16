14 пилотов подали заявки на участие в Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках

16:52, 16 апреля 2018, ПАИ

14 пилотов подали заявки на участие в Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-центре встречи.

Не в первый раз поборются за победу Андрей Кульков из Тулы и братья Вертипраховы из Кунгура. Их землячка Наталья Иванова стала первой пилотессой, подавшей заявку на участие в соревнованиях. Старейшим и опытнейшим пилотом станет Михаил Найдорф, который отметит в небе свой 80-летний юбилей, а самым юным на данный момент является туляк Дмитрий Жохов, который в прошлом году стал обладателем Кубка Великолукского района и свои 22 является мастером спорта в воздухоплавании. Иностранные воздухоплаватели на данный момент представлены прибалтийскими пилотами: двукратным чемпионом Латвии, опытным аэронавтом Арнисом Микельсонсом и молодым воздухоплавателем Витасом Керкодасом из Литвы.

В ходе встречи участники спортивной программы будут сражаться за победу в 24-м Чемпионате России по воздухоплаванию на тепловых аэростатах, который проводится с санкции Федерации воздухоплавания России и в соответствии с единым календарным планом Минспорта России. Чемпионат России по воздухоплаванию является рейтинговым соревнованием для российских пилотов. Кроме того, все без исключения аэронавты смогут побороться за 11-й Кубок Дружбы и прилагающийся к нему денежный приз. Среди пилотов, которые участвуют во Встрече не менее десяти раз, будет разыгран 14-й Кубок города Великие Луки, а среди пилотесс - 12-й Кубок Княгини Ольги.

Вне рамок спортивной программы будет разыгран приз в соревновании «кей-граб»: пилотам предстоит с высоты попасть маркером в корзину, установленную на катамаране посередине Ловати. Кроме того, участники фиесты приготовили для великолучан полеты над городом.

Прием заявок от пилотов продлится до 27 апреля.

Напомним, что 23-я международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках пройдет с 10 по 16 июня. Организаторами встречи выступают администрация Псковской области и города Великие Луки, полномочным представителем которых является Федерация воздухоплавательного спорта Псковской области. Чемпионат России санкционирован ОО «Федерацией воздухоплавания России». Генеральным спонсором Международной встречи воздухоплавателей является ПАО «Газпром».