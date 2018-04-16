28-летний пскович украл алкоголь из магазина на Лепешинского
В Пскове сотрудники Росгвардии задержали гражданина, который украл спиртное из магазина на улице Лепешинского. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области
Сообщение о произошедшем в торговой точке получил находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны. Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 28-летнего похитителя.
Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.