28-летний пскович украл алкоголь из магазина на Лепешинского

14:53, 16 апреля 2018, ПАИ

В Пскове сотрудники Росгвардии задержали гражданина, который украл спиртное из магазина на улице Лепешинского. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области

Сообщение о произошедшем в торговой точке получил находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны. Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 28-летнего похитителя.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.