Победителям селфи-конкурса #МояИсторияВыборов вручили дипломы и призы в Пскове

17:07, 16 апреля 2018, ПАИ

В Избирательной комиссии Псковской области сегодня, 16 апреля, состоялось награждение победителей селфи-конкурса #МояИсторияВыборов среди проголосовавших в день выборов президента России 18 марта. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального Избиркома, победителям конкурса вручили дипломы и ценные призы.

В ведомстве отметили, в результате открытого голосования, пользователи социальных сетей сами определили победителей из числа финалистов селфи-конкурса во всех трех номинациях, а 13 апреля на своем заседании региональный избирком утвердил итоги конкурса.

В основной номинации «Лучшее фото» победила Анастасия Мордашкина, она набрала наибольшее количество отметок «Мне нравится» (23% от общего количества голосов). Второе место у Артема Удовенко (22%) и третье - досталось Виктории Ивановой (19%).

Самой «креативной» стала Анна Удовенко, она победила в номинации «Самое креативное фото», набрав 43% голосов.

В номинации «Лучшее фото со звездой» больше всего голосов получила Анна Лупаштян, которой удалось сделать селфи с руководителем федерации компьютерного спорта Псковской области Василием Демидовым. Отметку «Мне нравится» под ее фотографией поставили 37% голосующих.

Также благодарность от Избирательной комиссии за оказание содействия в организации и проведении конкурса получила координатор молодежной организации «Вечевой орган» Ольга Родина.

Заместитель председателя избиркома Иван Патлач поздравил победителей и поблагодарил всех участников конкурса за участие. Он отметил активную жизненную позицию молодежи Псковской областии и творческий подход участников конкурсов. «Нам удалось привлечь внимание молодежи к избирательному процессу , это видно по явке на участки в день голосования. Радует, что в нашем регионе живут талантливые и не безразличные к судьбе своей страны и своему будущему люди», – добавил он.

Секретарь облизбиркома Сергей Ковальчук подчеркнул, что Избирательная комиссия Псковской области и в дальнейшем продолжит работу по привлечению внимания молодежи к выборам, на повышение социальной, электоральной активности и гражданской ответственности молодого поколения.

В свою очередь, победители конкурса поблагодарили Избирательную комиссию Псковской области и всех организаторов конкурса и пожелали, чтобы как можно больше молодежи участвовало в подобных мероприятиях.

Анастасия Мордашкина рассказала,что она голосовала в первый раз и воспользовалась новым порядком голосования по месту нахождения, так как она прописана и живет в Пскове, а учиться в Витебске.

Анна Лупаштян заметила, что выборы президента РФ это очень значимое событие, поэтому она, ее друзья и знакомые приняли в них участие. «Очень рада, что стала победителем в номинации «Лучшее фото со звездой» и спасибо организаторам за такой интересный конкурс», – сказала она.

Как добавили в пресс-службе, на конкурс было представлено более трехсот фоторабот. Селфи-конкурс #МояИсторияВыборов Избирательная комиссия Псковской области проводит уже во 2-й раз. Его цель – повышение уровня электоральной активности молодых людей, впервые голосующих на выборах, а также привлечение внимания молодежи к процессу подготовки и проведения выборов различного уровня в Псковской области.