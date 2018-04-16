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Общество

Псковская средняя школа №16 отметила 65-летний юбилей

Средней общеобразовательной школе № 16 имени Героя России Алексея Воробьева исполнилось 65 лет. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, торжественное мероприятие в честь юбилея состоялось в актовом зале учебного заведения. Поздравить школу пришли представители органов муниципальной власти, ветераны педагогического труда, педагоги, ученики и выпускники школы.

Открыла концертную часть директор школы №16 Светлана Данилова и рассказала о достижениях учеников и школы в целом за последние годы. Заместитель главы Пскова Владимир Воробьев, отец Героя России Алексея Воробьева, чье имя носит данная школа, поздравил юбиляров с праздником и поблагодарил педагогов за их нелегкий труд. Он также вручил членам педагогического коллектива Почетные грамоты главы города и Псковской городской Думы.

От имени Управления образования администрации города педагогический коллектив поздравили заместитель начальника Светлана Котова и специалисты структурного подразделения. 
Сотрудников школы также наградили грамотами главы администрации Пскова, областного и городского Управлений образования.

Для гостей праздника учащиеся школы, а также городские творческие коллективы подготовили концерт с танцами, песнями и сценками на школьную тематику.

Как отметили в пресс-службе, средняя общеобразовательная школа №16 им. Героя России Алексея Воробьева основана в 1953 году. На сегодняшний день в школе действует 24 класса, работает 38 человек. Учебное заведение носит имя гвардии старшего лейтенанта Алексея Воробьева, который являясь заместителем командира разведывательной роты 104-го гвардейского полка 76-й воздушно-десантной дивизии на территории Чеченской республики погиб при выполнении боевой задачи. За мужество и героизм, проявленные в боях с террористами, удостоен звания Герой России (посмертно).

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