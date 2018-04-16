Мины, снаряды и гранаты времен Великой Отечественной войны изъяли у великолучанина

16:06, 16 апреля 2018, ПАИ

В Великих Луках полицейские изъяли у местного жителя мины, снаряды и гранаты времен Великой Отечественной войны, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Отмечается, что сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки 13 апреля в ходе оперативно-розыскных мероприятий в надворных постройках возле частного дома по улице Щорса в Великих Луках обнаружили и изъяли у 37-летнего мужчины различные боеприпасы времен Великой Отечественной войны.

В арсенале оказались восемь минометных мин, пять артиллерийских снарядов различного калибра, три ручные гранаты, противотанковая мина и около семи килограммов тротила.

Полиция проводит проверку, в ходе которой предстоит выяснить происхождение этой «коллекции».