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Общество

Мины, снаряды и гранаты времен Великой Отечественной войны изъяли у великолучанина

В Великих Луках полицейские изъяли у местного жителя мины, снаряды и гранаты времен Великой Отечественной войны, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Отмечается, что сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки 13 апреля в ходе оперативно-розыскных мероприятий в надворных постройках возле частного дома по улице Щорса в Великих Луках обнаружили и изъяли у 37-летнего мужчины различные боеприпасы времен Великой Отечественной войны.

В арсенале оказались восемь минометных мин, пять артиллерийских  снарядов различного калибра, три ручные гранаты, противотанковая мина и около семи килограммов тротила.

Полиция проводит проверку, в ходе которой  предстоит выяснить  происхождение этой «коллекции».

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