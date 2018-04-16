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Общество

«Историю одного города» покажет киноклуб в псковской библиотеке

Двухсерийный фильм «История одного города» (рабочее название «Мякинный вихрь») покажут 21 апреля в 14:00 в актовом зале Псковской областной научной библиотеки (улица Профсоюзная, 2) в рамках очередное заседание киноклуба.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе библиотеки, фильм снят в 1989 году в жанре трагикомедии режиссером Сергем Овчаровым на киностудии «Ленфильм». Основой сценария послужил роман М. Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города». В картине в метафорической и гротескной форме передается история России с призвания варягов до конца XX века.

В Псковской области снимались сцены из времен V, XVIII веков, 30-х и 50-х годов ХХ века. Большая часть съемок проводилась в селе Велье Пушкиногорского района. На базе сохранившихся в Велье купеческих построек был «сооружен» провинциальный город ХVIII века. Имевшиеся строения дополнили декоративная башня, часовня, гостиный двор.

В съемках принимали участие жители Опочки, Велья, окрестных деревень. В фильме снимались звёзды советского кинематографа: Светлана Крючкова, Олег Табаков, Родион Нахапетов, Маргарита Терехова, Наталья Гундарева, Ролан Быков. В кинокартине снялся артист Псковского драматического театра имени А. С. Пушкина Валерий Порошин, также были задействованы артисты Опочецкого народного театра.

Вход свободный.

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