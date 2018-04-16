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Общество

Около 29 тысяч георгиевских ленточек планируется вручить жителям Псковской области в этом году

В этом году в Псковской области планируется вручить около 29 тыс. ленточек. В Пскове черно-оранжевый символ великой Победы получат 10-12 тыс. человек, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета. 

Акция «Георгиевская ленточка-2018» стартует 24 апреля на площади Ленина в Пскове, её проведут члены Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» и военно-патриотического Центра «Патриот».

Напомним, цвета ленточек ассоциируются как «дым и пламя». Эти составляющие подчеркивают героизм, отвагу и доблесть всех тех, кто стал на защиту Родины и не побоялся врага в тяжелом бою.

Акция является традиционной, проводится уже тринадцать лет. Её смысл - сохранить в памяти новых поколений, какой ценой досталась победа в Великой Отечественной войне. 

24 апреля акция продлится с 16:00 до 17:00.

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