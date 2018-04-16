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Общество

До 1 июля вокруг Пушкиногорской школы-интерната появится металлический забор

До 1 июля вокруг Пушкиногорской школы-интерната появится надежный металлический забор. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области со ссылкой на областное Государственное управление образования сегодня, 16 апреля, был заключен контракт на установку ограждения и по результатам электронного аукциона подрядчиком признано ООО «Системные решения» (Псков).

Согласно договору, вокруг школы установят забор из сетки гиттер. Срок выполнения работ — 60 дней. Стоимость контракта — 1,8 млн рублей. Оплату произведут за счет областных средств, которые были заложены в региональном бюджете на 2018 год.

Небезопасный забор из горбыля, который ранее был установлен по инициативе директора школы без согласования с областным Управлением образования, по поручению врио губернатора Псковской области Михаил Ведерникова был демонтирован.

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