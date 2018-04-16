При краже 18 швейных машин и 18 электродвигателей в Пыталово задержан мужчина

17:17, 16 апреля 2018, ПАИ

Сотрудники ОМВД России по Пыталовскому району с поличным задержали местного жителя, подозреваемого в краже оборудования, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в Пыталово в период с 12 по 13 апреля злоумышленник взломал дверь и из здания неработающего предприятия по улице Победы совершил кражу 18 швейных машин и 18 электродвигателей. Когда 24-летний безработный и ранее судимый местный житель загружал похищенное оборудование в автомобиль, его задержали сотрудники полиции.

Как отметили в пресс-службе, материальный ущерб в настоящее время устанавливается, возбуждено уголовное дело, в рамках которого проводится предварительное расследование.