Штрафы за пропаганду отказа от лечения ВИЧ предлагает ввести Минздрав

17:26, 16 апреля 2018, ПАИ

Министерство здравоохранения РФ разработало законопроект о запрете пропаганды отказа от лечения ВИЧ-инфекции и распространения информации об отрицании существования заболевания. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«Восприятие молодыми людьми информации, содержащей призывы к отказу от мер профилактики и лечения ВИЧ-инфекции, может привести к ложному пониманию, что вируса иммунодефицита человека не существует», - говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что штраф может составить до 50 тысяч рублей. Так, для физлиц предлагаются штрафы в размере от 2 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц - от 5 до 10 тысяч рублей, для юридических лиц - от 20 до 50 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток с конфискацией предмета административного правонарушения. В случае пропаганды «ВИЧ-диссидентства» негражданами РФ после взимания штрафа их ожидает административное выдворение за пределы России.

В случае принятия закон вступит в силу в январе 2019 года.