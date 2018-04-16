Проблемой использования земель в Себежском районе занялась сенатор Елена Бибикова

17:40, 16 апреля 2018, ПАИ

Проблему использования земель в Себежском районе обсудили член Совета Федерации Елена Бибикова и председатель Госкомитета Псковской области по имущественным отношениям Лариса Васильева с представителями администрации Себежского района, руководства Национального парка «Себежский», Департамента лесного хозяйства по СЗФО и регионального Госкомитета по природопользованию. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе сенатора, встреча состоялась по инициативе Елены Бибиковой, поскольку Себежский район столкнулся невозможностью строительства, ведения хозяйственной деятельности на земельных участках и в целом с проблемой дальнейшего развития территории.

Причина в том, что 66 населенных пунктов Себежского района с 2016 года согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии РФ входят в границы Национального парка «Себежский», их земля является федеральной собственностью. Таким образом город Себеж со всей инфраструктурой: домами, магазинами, котельными, школами и автозаправками, а вместе с ним еще 65 поселков и деревень стали особо охраняемой территорией.

«Жители района не могут, к примеру, продлевать аренду земли, на которой несколько лет назад были построены их дома, и в результате рискуют остаться и без земли, и без жилья, не могут получить землю в районе и многодетные семьи», - сообщила член Совета Федерации.

Строительство в Себежском районе невозможно без согласования с Минприроды, однако принципы такого согласования и регламент выдачи разрешений отсутствуют. Не понятен и порядок использования земли в районе.

По словам заместителя председателя Госкомитета Псковской области по природопользованию Татьяны Козиной, ранее комитет направлял в Минприроды поправки в федеральные законопроекты, которые предусматривают исключение населенных пунктов из границ национальных парков. На сегодняшний день эти предложения находятся в Государственной Думе, но пока так и не рассмотрены. Еще один путь решения проблемы — зонирование территории Национального парка «Себежский».

Лариса Васильева обратилась к представителям администрация Себежского района и к руководству национального парка с просьбой совместно согласовать зонирование, затем эти предложения будут направлены в Министерство природных ресурсов РФ. Директор Национального парка «Себежский» Сергей Волков готов вместе с районной администрацией подготовить такие предложения к 25 апреля. Елена Бибикова выразила готовность продвигать решение проблемы на федеральном уровне.