«Горячая линия» по вопросам вакцинопрофилактики работает в Псковской области

17:37, 16 апреля 2018, ПАИ

В преддверии Европейской недели иммунизации, которая в этом году проходит в период с 23 по 29 апреля, Управление Роспотребнадзора по Псковской области проводит «горячую линию» по вопросам вакцинопрофилактики. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства. Специалисты Управления готовы ответить на все вопросы жителей по телефону 8-8112-66-47-29, 66-42-79 в рабочее время с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00.

С 16 по 30 апреля специалисты-эпидемиологи Управления и его территориальных отделов проконсультируют всех обратившихся по вопросам вакцинации, ответят на все интересующие вопросы, дадут рекомендации, как защитить себя и своих детей от инфекций, включенных в национальный календарь профилактических прививок и календарь прививок по эпидемиологическим показаниям, в том числе с учетом эпидемиологических рисков.

Иммунизация всемирно признана одной из самых успешных и эффективных мер здравоохранения по сохранению жизни и здоровья людей.

За прошедшие годы благодаря профилактическим прививкам достигнуты успехи в борьбе с инфекционными заболеваниями. С 2002 года Псковская область имеет сертификат Всемирной организации здравоохранения как территории, свободной от полиомиелита.

Все применяемые в Российской Федерации вакцины проходят обязательный контроль качества в установленном порядке. Закон предусматривает социальную защиту граждан при возникновении у них поствакцинальных осложнений.

В соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» граждане при проведении вакцинации имеют право на получение полной и объективной информации о необходимости профилактических прививок, последствиях отказа от них и возможных поствакцинальных осложнениях, на бесплатные профилактические прививки, включенные в национальный календарь профилактических прививок. Также положен медицинский осмотр и при необходимости медицинское обследование перед профилактическими прививками, получение медицинской помощи в медицинских организациях при возникновении поствакцинальных осложнений в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.