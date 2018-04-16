Дополнительные пригородные поезда сообщением Дно – Псков будут курсировать с 1 мая

18:05, 16 апреля 2018, ПАИ

Дополнительные пригородные поезда сообщением Дно – Псков и Псков - Дно будут курсировать с 1 мая по 30 октября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания».

Речь, в частности, идёт о поезде № 6659 по вторникам и средам по маршруту Дно (17:13) – Псков (20:03) (в ходу кроме понедельника и четверга) и поезде № 6660 по средам и четвергам по маршруту Псков (8:15) – Дно (11:07) (в ходу кроме вторника и пятницы).

С актуальным расписанием движения пригородных поездов можно ознакомиться на станциях и вокзалах, а также на сайте Северо-Западной пригородной пассажирской компании.