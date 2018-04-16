0
09:16
7 палов травы произошли в Псковской области 15 апреля
10:38
Первые лесные пожары зафиксированы в Псковской области
09:34
Бюст Гитлера пытался незаконно вывезти за границу мужчина в Себежском районе
20:34
17 палов травы зафиксировано на территории Псковской области с начала года
17:14
Легковая автомашина сгорела во дворе на Текстильной в Пскове (ФОТОФАКТ)
10:48
Пострадавшие в ночном ДТП белорусы госпитализированы в Псковскую облбольницу с ушибами и переломами (ФОТО)
09:00
6 граждан Белоруссии пострадали в ДТП в Стругокрасненском районе
Еще новости
Происшествия

30 кг автозапчастей попытался ввезти дальнобойщик из Латвии в Псковскую область

На российско-латвийской границе в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Убылинка» сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области обнаружили в фуре укрытые от контроля запасные части к инженерно-дорожной технике. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Грузовой автомобиль SCANIA следовал по маршруту «Вильнюс – Санкт-Петербург». Во время осмотра транспортного средства пограничники обратили внимание на наличие под днищем посторонних предметов, это послужило основанием для проведения досмотра.

В местах крепления запасных колес специалисты нашли несколько белых свертков. Как позже выяснилось, водитель пытался незаконно ввезти в Россию с территории Латвии фильтры для очистки гидравлической жидкости, сальники и манжеты, предназначенные для инженерно-дорожной техники. Общая масса выявленных запчастей составила порядка 30 кг.

Выявленный груз передан специалистам таможенной службы для определения его стоимости и проведения соответствующих процессуальных действий, по результатам которых будет принято правовое решение.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

7 палов травы произошли в Псковской области 15 апреля
16 апреля 2018
7 палов травы произошли в Псковской области 15 апреля
Первые лесные пожары зафиксированы в Псковской области
13 апреля 2018
Первые лесные пожары зафиксированы в Псковской области
Бюст Гитлера пытался незаконно вывезти за границу мужчина в Себежском районе
13 апреля 2018
Бюст Гитлера пытался незаконно вывезти за границу мужчина в Себежском районе 3
17 палов травы зафиксировано на территории Псковской области с начала года
12 апреля 2018
17 палов травы зафиксировано на территории Псковской области с начала года
Легковая автомашина сгорела во дворе на Текстильной в Пскове (ФОТОФАКТ)
12 апреля 2018
Легковая автомашина сгорела во дворе на Текстильной в Пскове (ФОТОФАКТ) 1
Пострадавшие в ночном ДТП белорусы госпитализированы в Псковскую облбольницу с ушибами и переломами (ФОТО)
11 апреля 2018
Пострадавшие в ночном ДТП белорусы госпитализированы в Псковскую облбольницу с ушибами и переломами (ФОТО) 1
6 граждан Белоруссии пострадали в ДТП в Стругокрасненском районе
11 апреля 2018
6 граждан Белоруссии пострадали в ДТП в Стругокрасненском районе
Деятельность специализировавшейся на незаконной миграции ОПГ пресекли сотрудники псковского УФСБ
10 апреля 2018
Деятельность специализировавшейся на незаконной миграции ОПГ пресекли сотрудники псковского УФСБ 1

Идет загрузка...