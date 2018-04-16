30 кг автозапчастей попытался ввезти дальнобойщик из Латвии в Псковскую область

17:29, 16 апреля 2018, ПАИ

На российско-латвийской границе в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Убылинка» сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области обнаружили в фуре укрытые от контроля запасные части к инженерно-дорожной технике. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Грузовой автомобиль SCANIA следовал по маршруту «Вильнюс – Санкт-Петербург». Во время осмотра транспортного средства пограничники обратили внимание на наличие под днищем посторонних предметов, это послужило основанием для проведения досмотра.

В местах крепления запасных колес специалисты нашли несколько белых свертков. Как позже выяснилось, водитель пытался незаконно ввезти в Россию с территории Латвии фильтры для очистки гидравлической жидкости, сальники и манжеты, предназначенные для инженерно-дорожной техники. Общая масса выявленных запчастей составила порядка 30 кг.

Выявленный груз передан специалистам таможенной службы для определения его стоимости и проведения соответствующих процессуальных действий, по результатам которых будет принято правовое решение.