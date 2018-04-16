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Общество

Участие в Европейской неделе иммунизации примет Псковская область

С 23 по 29 апреля в Псковской области планируется проведение XIII Европейской недели иммунизации-2018. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по региону.

В ведомстве отметили, что иммунизация всемирно признана одной из самых успешных и эффективных мер здравоохранения по сохранению жизни и здоровья людей. Ежегодно в целях реализации данного мероприятия на территории Псковской области организуются мероприятия для населения разных возрастов.

В этом году планируются публикации в печатных изданиях, выступления на радио и в электронных СМИ по вопросам эффективности иммунопрофилактики. Также планируются встречи и беседы с родителями, учащимися и студентами. Помимо этого намечено проведение круглого стола с привлечением педиатров, иммунологов, эпидемиологов по вопросу безопасности иммунизации. Также планируется организация анкетирования школьников для определения уровня знаний о значении прививок в жизни человека, и анкетирования будущих матерей по вопросам доверительного отношения к вакцинопрофилактике. Для молодых мам пройдут занятия в «Школах молодой матери» на темы «Иммунизация защитит вашего ребенка» и «Здоровье мамы — здоровье семьи».

Кроме того, пройдут смотры-конкурсы детского рисунка, бюллетеней, листовок и памяток на темы «Привиться и не болеть!», «Не болей-ка», «Я уколов не боюсь», «Скажем нет гепатиту», «XXI век – без полиомиелита», Испугаем грипп прививкой», «Сделай прививку и путешествуй!», «Я прививок не боюсь!».

В образовательных учреждениях и организованных коллективах взрослых предусмотрены тематические лекции по вопросам вакцинопрофилактики. Особое внимание будет уделено работе с социально-неблагополучными лицами, кочующим населением, мигрантами, с лицами, отказывающимися от прививок. Также планируются выезды прививочных бригад в отдаленные населенные пункты для проведения прививок.

Отметим, что ознакомиться с планом проведения Европейской недели иммунизации в Псковской области можно здесь>>>.

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