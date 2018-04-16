Найти порезавшего двух человек великолучанина помогла полицейским служебная собака

17:19, 16 апреля 2018, ПАИ

Великолукские полицейские при помощи служебно-розыскной собаки установили местного жителя, который порезал двух человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ночью 13 апреля в больницу с ножевыми ранениями был доставлен 20-летний житель поселка Нагорный Великолукского района. По версии следствия, между ним и безработным 29-летним жителем Великих Лук в ходе совместного распития спиртного произошел конфликт, и великолучанин пустил в ход нож. Кроме того, от рук подозреваемого пострадал еще один 20-летний житель поселка Нагорный, получивший различные травмы.

Возбуждено уголовное дело.