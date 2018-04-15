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Культура

Книжный форум «Русский запад» начнёт работу в Псковской области 17 апреля

17 апреля в Пскове состоится торжественное открытие 15-го Международного книжного форума «Русский Запад», в котором примут участие 45 издательств со всей страны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области. 

В рамках пленарного заседания запланированы награждение победителей областного конкурса «Псковская книга» и акция дарения книг библиотекам региона.

Затем работа продолжится в рамках тематических секций. Издатели, библиотекари, писатели, учителя, общественные деятели и другие приглашенные будут обсуждать механизмы поддержки чтения, проекты по развитию библиотечной инфраструктуры, информационно-образовательной среды школ, перспективы взаимодействия библиотек, издательств и книжных магазинов и другие актуальные вопросы книжной отрасли.

Кроме того, с самого утра и до позднего вечера в течение трех дней в Псковской областной универсальной научной библиотеке будет работать выставка-ярмарка книг. Свои новинки представят издательства Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова и других городов.

Пройдут также выставки и круглые столы, творческие встречи с современными писателями Анной Матвеевой (Екатеринбург) и Алексеем Хотылевым (Москва).

Книжный форум «Русский Запад» завершит свою работу 19 апреля.

Организаторами мероприятия выступают администрация Псковской области, издательская группа «Эксмо» и Российский книжный союз. Последний стал партнером форума впервые в соответствии с соглашением о сотрудничестве, подписанным между врио губернатора региона Михаилом Ведерниковым и президентом РКС Сергеем Степашиным в январе этого года.

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